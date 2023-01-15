Премьер-министр Швеции извинился за сожжение Корана

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон извинился перед мусульманами за акцию сожжения Корана в Стокгольме. В своем Twitter он назвал произошедшее неуместным актом неуважения.

«Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло сегодня в Стокгольме», — написал Кристерссон.

Публичное сожжение Корана перед турецким посольством провел лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он раскритиковал НАТО, Турцию, а также продемонстрировал карикатуру на Пророка Мухаммеда. Анкара осудила проведение акции и назвала это «открытым нарушением» меморандума о вступлении в НАТО. Турция на этом фоне отменила визит министра обороны Швеции. Стокгольм в свою очередь заявил, что не поддерживает исламофобию, но в стране действует «широкая свобода мнений».

Утром 22 января прихожане мечетей в Турции провели намаз, во время которого прочли суры из Корана. Таким образом мусульмане ответили на акцию сожжения Корана перед турецким посольством в Стокгольме.