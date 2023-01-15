Власти Китая: 80% населения заразились коронавирусом

Возможность крупномасштабного роста заболеваемости COVID-19 в Китае в ближайшие несколько месяцев маловероятна, поскольку 80 процентов населения страны уже инфицировано, заявил Ву Цзунью, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

По его словам, которые приводят зарубежные СМИ, массовое перемещение людей в период празднования Нового года по лунному календарю может привести к распространению пандемии и усилению инфекции в некоторых районах, но вторая волна заболеваемости маловероятна в ближайшие два-три месяца.

Это связано с тем, что продолжающаяся волна эпидемии, вызванная в основном многочисленными вариантами штамма «омикрон», «уже заразила 80 процентов населения», – сказал он в соцсети Weibo.

Заявление прозвучало в то время, когда сотни миллионов китайцев путешествуют по стране благодаря недавно ослабленным карантинным ограничениям.