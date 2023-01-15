Иран предупредил Евросоюз

Меджлис (однопалатный парламент) Ирана собирается включить вооруженные силы стран - членов Евросоюза в список экстремистских структур. Об этом заявил 22 января спикер законодательного органа ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

"Меджлис примет любые меры в ответ на включение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций или в санкционные списки, и эти меры будут быстрыми и решительными", - приводит его слова агентство Mehr.

Галибаф отметил, что Иран признает армии европейских стран террористическими организациями и внесет в повестку дня вопрос о принятии необходимых мер для борьбы с ними.

На этой неделе большинство депутатов Европарламента одобрило резолюцию с призывом к руководству Евросоюза включить КСИР в список террористических организаций.