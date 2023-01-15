Тысячи американских военных в Румынии

Несколько тысяч американских военных будут находиться на юго-востоке Румынии в ближайшие девять месяцев, сообщает New York Times.

По данным издания, база ВВС в юго-восточной части страны, на которой с прошлого лета базируются около 4 тыс. американских солдат, используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе. Отмечается, что будет проведена ротация военных в рамках 101-й десантной дивизии.

Кроме того, по сведениям издания, на базе будет находиться военное руководство, включая генерала, отправку которого газета объясняет необходимостью принимать быстрые решения, «если конфликт вокруг Украины выйдет за пределы страны и распространится на участников НАТО».