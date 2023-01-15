Шеф евродипломатии обвиняет Германию

Страны Запада не приняли окончательного решения о поставках Киеву танков, в первую очередь, из-за позиции Германии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.

«Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — сказал политик, добавив, что одобряет поставки Киеву танков.