Шеф евродипломатии обвиняет Германию
Страны Запада не приняли окончательного решения о поставках Киеву танков, в первую очередь, из-за позиции Германии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.
«Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — сказал политик, добавив, что одобряет поставки Киеву танков.
Боррель уточнил, что страны ЕС перестали обсуждать поставки в Украину боевых самолетов и вместо этого сейчас передают зенитные орудия.
Власти Германии неоднократно отказывались поставлять Украине танки Leopard. Германия не станет делать это в одиночку, подчеркивали в Берлине. При этом отдельные европейские страны, где эти танки стоят на вооружении, выразили готовность передать их Киеву в составе международной коалиции. Это сделали, в частности, Польша и Финляндия. Представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман в ответ заявила, что передача танков без согласия Германии будет незаконным, так как для этого необходимо разрешение Берлина.
Шольц объяснял отказ поставлять танки нежеланием доводить конфликт до войны между Россией и НАТО.