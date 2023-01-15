Накопились серьезные вопросы к Минсельхозу наша аналитика
Азербайджан планомерно двигается к созданию новой и более масштабной инфраструктуры хранения, переработки и экспорта зерна.
К марту будет подготовлена проектно-сметная документация строительства зернового терминала на территории порта в Аляте, который, как предполагается, будет рассчитан на ежегодную перевалку 2,5-3 миллионов (!) тонн зерновых.
Российское зерно может стать азербайджанским
Заметим, что собственный импорт Азербайджана составляет в два раза меньшую цифру. В частности, действующий зерновой терминал для морских поставок в порту Говсаны обладает фактической пропускной способностью 300 тысяч тонн в год и при этом в полную силу не загружен.
Это означает, что зерновой терминал в порту Алят создается на перспективу будущих масштабных закупок зерна в российском Поволжье и в Казахстане. Но речь уже идет далеко не только об импорте. Это - полноценный шаг вперед в сфере комплексного управления зерновыми потоками.
Согласно планам правительства Азербайджана, производство зерновых в стране к 2027 году достигнет 4 миллионов тонн. То есть полностью покроет внутреннее потребление. Таким образом, Азербайджан сможет отказаться от импорта и постепенно станет экспортером отдельных видов зерна по адресным направлениям. Таким, в частности, как Израиль и Пакистан, испытывающих постоянный дефицит муки.
В результате собственная нарастающая база, поддерживаемая пахотными резервами новых экономических районов, будет расширяться за счет внешних закупок. И здесь уже все будет обстоять как с природным газом. То есть купленное в прошлом сезоне и проданное в другой регион российское зерно будет уже считаться азербайджанским.
Отсюда и второй вывод, возникающий после запуска зернового терминала в Аляте: Баку может применить схожую с турецкой стратегию по аккумуляции российского и вдобавок казахстанского зерна, чтобы перерабатывать его в муку и экспортировать в наиболее востребованные регионы - от Пакистана до Грузии.
Кроме того, Азербайджан может создать собственную зерновую биржу, по аналогии с тем, как действует государственное агентство Египта по закупке продовольствия (GASC). Оно закупает в той же России и Украине существенные объемы пшеницы, добавляет ее к восьми миллионам тонн зерна, которые выращивают в самом Египте, после чего реализует их на торговой бирже потребителям внутри страны и соседним странам Африки. Тем самым GASC еще и формируют местную региональную стоимость зерна, которая может отличаться от мировой в нужную для государства сторону.
Данная схема начала функционировать в Египте с ноября 2022 года.
Уникальный шанс Азербайджана
Азербайджан оказывается в уникальной ситуации. Взаимоналожение энергетического, продовольственного и военного кризисов "открывает" ему двери к новому технологическому укладу и структурной перестройки большинства стран мира - от западного и китайского ядра к евразийской периферии. По прошествии многих лет о нем будут говорить как о мощном толчке к новому этапу научно-технической революции, важной, основополагающей предпосылке перехода от индустриального общества к реальному постиндустриальному. Особенно в тех странах, где за последние тридцать лет эти процессы еще не произвели должного эффекта.
Конкретно для Азербайджана это шанс встроиться в мировую конъюнктуру по энергетике и продовольствию одновременно в двух качествах - как замена российских поставок, выбывающих с европейского рынка, а также как возможность участвовать в переориентации с Европы на Азию тех же самых российских зерновых и нефтегазовых потоков.
Создавая инфраструктуру аккумуляции и переработки зерна, Азербайджан получает новую отрасль и инфраструктуру, которую в будущем можно будет заполнять собственным производством, а в текущей ситуации использовать для хранения и переработки российского зерна.
Пока это только перспективы, которые нужно умело спланировать.
Минсельхоз подводит
Что же касается реалий на 2023 год, то они остаются достаточно скромными - производство пшеницы запланировано на уровне 2 миллионов 19,1 тысячи тонн. Согласно планам Минсельхоза, в 2026 году этот показатель достигнет 2 миллионов 167,2 тысячи тонн, то есть рост составит 7,3 процента.
В целом же, в 2023 году объем производства зерновых (пшеницы и прочих культур в сумме) прогнозируется в Азербайджане на уровне 3 миллионов 646,3 тысячи тонн, а в 2026 году – 3 миллионов 983,1 тысячи тонн. То есть рост составит 9,2 процента, а объем вплотную приблизится к 4 миллионам тонн.
Озимыми зерновыми под урожай 2023 года засеяно 344,9 тысячи гектаров, в том числе пшеницей - 190,7, ячменем - 154,1, а рожью - 0,1 тысячи гектаров.
Для сравнения: к началу декабря 2021 года озимыми культурами под урожай 2022 года было засеяно 859,1 тысячи гектаров, в том числе 509,1 - пшеницей, 349,8 - ячменем и 0,2 тысячи гектаров - рожью.
Но здесь возникают вопросы к Министерству сельского хозяйства. Прежде всего, бросается в глаза разница в засеве озимыми. Почему такое снижение? И при этом еще планируется, что с каждым годом урожай азербайджанских зерновых будет нарастать.
Каким образом? Насколько в итоговых цифрах прогнозов учитывают потери, возникающие из-за неблагоприятных климатических условий? При этом ссылка на данный фактор тоже имеет допустимые границы. Ведь подобные процессы происходят не только в Азербайджане, но и во всем мире. Тем не менее во многих странах, даже учитывая капризы погоды, урожаи удается наращивать…
С другой стороны, хватает и резервов. Интерес к азербайджанской пшенице растет с каждым годом. Посевные площади под зерно были созданы в Физулинском, Зангиланском, Губадлинском районах, а также в определенной части Лачинского района. По мере расширения процесса разминирования территорий и ввода в строй новых поселков, позволяющих создавать новые фермерские хозяйства, площади, отведенные под зерно, будут увеличены до 100 тысяч гектаров.
Через инвестиции Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики в районах Азербайджана за последние пять лет было создано 23 современных зернохранилища общей вместимостью около 352 тысяч тонн. В декабре прошлого года Фонд выделил льготный кредит в размере 2 миллионов манатов на расширение зернохранилищного комплекса в Сиязанском районе.
Что же касается техники для уборки зерна, то в сезон сбора по стране было задействовано около двух тысяч комбайнов - 700 единиц принадлежат ОАО «Агросервис», около 1300 - физическим лицам и крупным хозяйствам. В 2022 году был объявлен тендер на закупку еще 80 единиц, причем 50 комбайнов выйдут из цехов Гянджинского автосборочного завода...
Вместо резюме
Подведем некоторые итоги, используя призму исторического контекста.
Стоит напомнить, что 70-е годы ХХ века были для Советского Союза временем упущенных возможностей. В передовых странах Запада, в Японии, отчасти даже в Югославии и Венгрии, входивших в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), шла структурная перестройка экономики и закладывались основы постиндустриального общества, в котором снижалась роль сырья и ресурсов.
Но СССР не только консервировал индустриальную модель развития, но и формировал ресурсную экономику, где последовательно росла зависимость страны от углеводородов и мировой конъюнктуры цен. Как показало последнее десятилетие существования СССР, односторонняя ориентация на углеводородный сектор, на который возлагалась задача компенсации неэффективной работы народного хозяйства, оказалась крайне уязвимой позицией, не способной вывести страну из экономической стагнации.
Азербайджан избежал этой ловушки благодаря небольшим масштабам страны и умелому управлению команды Ильхама Алиева. Сейчас наступил период инструментов "тонкой настройки", период более точного и выверенного до малых деталей управления во множестве новых открывающихся сфер.
Зерновой рынок – это одна из таких перспектив.