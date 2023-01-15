Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 15:57

Азербайджан планомерно двигается к созданию новой и более масштабной инфраструктуры хранения, переработки и экспорта зерна. К марту будет подготовлена проектно-сметная документация строительства зернового терминала на территории порта в Аляте, который, как предполагается, будет рассчитан на ежегодную перевалку 2,5-3 миллионов (!) тонн зерновых.

Российское зерно может стать азербайджанским Заметим, что собственный импорт Азербайджана составляет в два раза меньшую цифру. В частности, действующий зерновой терминал для морских поставок в порту Говсаны обладает фактической пропускной способностью 300 тысяч тонн в год и при этом в полную силу не загружен. Это означает, что зерновой терминал в порту Алят создается на перспективу будущих масштабных закупок зерна в российском Поволжье и в Казахстане. Но речь уже идет далеко не только об импорте. Это - полноценный шаг вперед в сфере комплексного управления зерновыми потоками. Согласно планам правительства Азербайджана, производство зерновых в стране к 2027 году достигнет 4 миллионов тонн. То есть полностью покроет внутреннее потребление. Таким образом, Азербайджан сможет отказаться от импорта и постепенно станет экспортером отдельных видов зерна по адресным направлениям. Таким, в частности, как Израиль и Пакистан, испытывающих постоянный дефицит муки. В результате собственная нарастающая база, поддерживаемая пахотными резервами новых экономических районов, будет расширяться за счет внешних закупок. И здесь уже все будет обстоять как с природным газом. То есть купленное в прошлом сезоне и проданное в другой регион российское зерно будет уже считаться азербайджанским.

Отсюда и второй вывод, возникающий после запуска зернового терминала в Аляте: Баку может применить схожую с турецкой стратегию по аккумуляции российского и вдобавок казахстанского зерна, чтобы перерабатывать его в муку и экспортировать в наиболее востребованные регионы - от Пакистана до Грузии. Кроме того, Азербайджан может создать собственную зерновую биржу, по аналогии с тем, как действует государственное агентство Египта по закупке продовольствия (GASC). Оно закупает в той же России и Украине существенные объемы пшеницы, добавляет ее к восьми миллионам тонн зерна, которые выращивают в самом Египте, после чего реализует их на торговой бирже потребителям внутри страны и соседним странам Африки. Тем самым GASC еще и формируют местную региональную стоимость зерна, которая может отличаться от мировой в нужную для государства сторону. Данная схема начала функционировать в Египте с ноября 2022 года. Уникальный шанс Азербайджана Азербайджан оказывается в уникальной ситуации. Взаимоналожение энергетического, продовольственного и военного кризисов "открывает" ему двери к новому технологическому укладу и структурной перестройки большинства стран мира - от западного и китайского ядра к евразийской периферии. По прошествии многих лет о нем будут говорить как о мощном толчке к новому этапу научно-технической революции, важной, основополагающей предпосылке перехода от индустриального общества к реальному постиндустриальному. Особенно в тех странах, где за последние тридцать лет эти процессы еще не произвели должного эффекта. Конкретно для Азербайджана это шанс встроиться в мировую конъюнктуру по энергетике и продовольствию одновременно в двух качествах - как замена российских поставок, выбывающих с европейского рынка, а также как возможность участвовать в переориентации с Европы на Азию тех же самых российских зерновых и нефтегазовых потоков. Создавая инфраструктуру аккумуляции и переработки зерна, Азербайджан получает новую отрасль и инфраструктуру, которую в будущем можно будет заполнять собственным производством, а в текущей ситуации использовать для хранения и переработки российского зерна. Пока это только перспективы, которые нужно умело спланировать.

Минсельхоз подводит Что же касается реалий на 2023 год, то они остаются достаточно скромными - производство пшеницы запланировано на уровне 2 миллионов 19,1 тысячи тонн. Согласно планам Минсельхоза, в 2026 году этот показатель достигнет 2 миллионов 167,2 тысячи тонн, то есть рост составит 7,3 процента. В целом же, в 2023 году объем производства зерновых (пшеницы и прочих культур в сумме) прогнозируется в Азербайджане на уровне 3 миллионов 646,3 тысячи тонн, а в 2026 году – 3 миллионов 983,1 тысячи тонн. То есть рост составит 9,2 процента, а объем вплотную приблизится к 4 миллионам тонн. Озимыми зерновыми под урожай 2023 года засеяно 344,9 тысячи гектаров, в том числе пшеницей - 190,7, ячменем - 154,1, а рожью - 0,1 тысячи гектаров. Для сравнения: к началу декабря 2021 года озимыми культурами под урожай 2022 года было засеяно 859,1 тысячи гектаров, в том числе 509,1 - пшеницей, 349,8 - ячменем и 0,2 тысячи гектаров - рожью. Но здесь возникают вопросы к Министерству сельского хозяйства. Прежде всего, бросается в глаза разница в засеве озимыми. Почему такое снижение? И при этом еще планируется, что с каждым годом урожай азербайджанских зерновых будет нарастать. Каким образом? Насколько в итоговых цифрах прогнозов учитывают потери, возникающие из-за неблагоприятных климатических условий? При этом ссылка на данный фактор тоже имеет допустимые границы. Ведь подобные процессы происходят не только в Азербайджане, но и во всем мире. Тем не менее во многих странах, даже учитывая капризы погоды, урожаи удается наращивать…

С другой стороны, хватает и резервов. Интерес к азербайджанской пшенице растет с каждым годом. Посевные площади под зерно были созданы в Физулинском, Зангиланском, Губадлинском районах, а также в определенной части Лачинского района. По мере расширения процесса разминирования территорий и ввода в строй новых поселков, позволяющих создавать новые фермерские хозяйства, площади, отведенные под зерно, будут увеличены до 100 тысяч гектаров. Через инвестиции Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики в районах Азербайджана за последние пять лет было создано 23 современных зернохранилища общей вместимостью около 352 тысяч тонн. В декабре прошлого года Фонд выделил льготный кредит в размере 2 миллионов манатов на расширение зернохранилищного комплекса в Сиязанском районе. Что же касается техники для уборки зерна, то в сезон сбора по стране было задействовано около двух тысяч комбайнов - 700 единиц принадлежат ОАО «Агросервис», около 1300 - физическим лицам и крупным хозяйствам. В 2022 году был объявлен тендер на закупку еще 80 единиц, причем 50 комбайнов выйдут из цехов Гянджинского автосборочного завода...