В Стамбуле запустили самую скоростную в Европе линию метро

В Стамбуле запущена самая скоростная в Европе линия метрополитена, она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части. По словам местных властей, поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90-120 км/час.

Время в пути от станции Кагытхане, откуда проложена 34-километровая ветка, до аэропорта Стамбула займет порядка 24 минут, сообщил глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, общая протяженность линии с подключением к ней новых станций составит 69 км. "Мы создаем огромную систему метро, которая к концу года охватит всю европейскую часть Стамбула", - сказал он турецким СМИ.

По словам главы Минтранса, в перспективе новая ветка метро будет интегрирована со скоростной железнодорожной линией.