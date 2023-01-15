Мирзоян едет в Брюссель для встречи со Столтенбергом и Боррелем

В понедельник, 23 января, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится в Брюссель. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.

В рамках поездки, которая продлится до 25 января, Мирзоян встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и другими высокопоставленными должностными лицами.

Ожидается, что глава армянского внешнеполитического ведомства выступит с речью в комитете Европарламента по иностранным делам.