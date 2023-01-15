Чтобы снизить зависимость от доллара: Бразилия и Аргентина создают совместную валюту

Бразилия и Аргентина на следующей неделе могут объявить о запуске работы по созданию совместной валюты, сообщила Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

Новую валюту предлагается назвать «sur» («юг» с испанского), она будет направлена на то, чтобы снизить зависимость экономик двух стран от доллара. По данным FT, присоединиться к проекту пригласят и другие латиноамериканские страны.

По словам министра экономики Аргентины Серджио Массы, на первом этапе страны будут изучать механизмы торговой интеграции. Он добавил, что работа над проектом займет много лет, и напомнил, что на создание и запуск в оборот евро у Евросоюза ушло 35 лет.

По информации FT, официально о старте работ по созданию общей валюты объявят на следующей неделе во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину.

Ранее Аргентина и Бразилия уже обсуждали создание общей валюты, однако Центробанк Бразилии выступал против. FT отмечает, что после прихода к власти левого правительства да Силвы процесс обсуждения единой валюты может пойти быстрее.