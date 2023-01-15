Африканская страна указала Франции на дверь

Как сообщает информационное агентство Буркина-Фасо AIB со ссылкой на источники сообщило, что правительство Буркина-Фасо приостановило действие военного соглашения 2018 года, которое разрешало присутствие французских войск в стране. При этом отношения с Францией не разрываются полностью, а «уведомление касается только соглашений о военном сотрудничестве».

Буркина-Фасо, как и соседние с ней страны, охвачена конфликтом, связанным с «Аль-Каидой» и группировкой «Исламское государство». Почти 2 млн человек, или 10 процентов населения, были вынуждены покинуть свои дома в Буркина-Фасо. Хотя в стране размещено около 400 солдат спецназа Франции, которые борются с группировками, связанными с «Аль-Каидой» и ИГ, их присутствие не улучшило ситуацию с безопасностью. В последние месяцы в стране усилились антифранцузские настроения, отмечают израильские «Детали».

20 января сотни буркинийцев провели демонстрацию против Франции, требуя высылки французского посла и закрытия военной базы в Буркина-Фасо. Они несли огромные плакаты с изображением лидеров Мали и Гвинеи, которые также пришли к власти в результате переворотов, а также президента России Владимира Путина.

Мали, также бывшая колония Парижа, в прошлом году приказала французским войскам покинуть страну. Последние из 2 400 французских военнослужащих, размещенных там, покинули страну в августе после девяти лет борьбы с «Аль-Каидой» и связанными с ИГ группировками. Власти Мали пригласили в страну российских наемников из группы «Вагнер», которых обвиняют в широкомасштабных нарушениях прав человека там и в других местах.