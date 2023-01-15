В Италии объявили в розыск российского олигарха

Как сообщает ANSA, прокуратура изучает записи в тосканском курортном городе Форте-дей-Марми, финансовым резидентом которого является бизнесмен. Мэрия города уже выпустила публичное уведомление о штрафах против Мазепина из-за исчезновения яхт.

Власти Италии разыскивают главу «Уралкалия» Дмитрия Мазепина после исчезновения с Сардинии его двух яхт, конфискованных в рамках санкций Евросоюза.

Две яхты — обе под названием Aldabra, но с морскими флагами двух разных стран — пропали из сардинского порта Ольбия летом 2022 года. Расследование, проведенное финансовой полицией Ольбии, показало, что первое судно стоимостью от 700 000 до 1 миллиона евро покинуло Ольбию в июне и прибыло в небольшой порт Бизерта в Тунисе. Вторая яхта спустя несколько недель покинула Ольбию и сначала направилась в Савону, порт в северном итальянском регионе Лигурия, затем — в Турцию. Текущее местонахождение яхт и их владельца неизвестно.

Для перегона яхт в «дружественные» страны Мазепин использовал услуги иностранной компании, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана. Посредник и капитан оштрафованы на сумму до 500 000 евро. Мазепину грозит то же наказание. Вилла на Сардинии, принадлежащая Мазепину, также входит в число замороженных российских активов.

Итальянская полиция полагает, что сейчас Мазепин находится в России. Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС.

Дмитрий Мазепин и его сын Никита — бывший гонщик «Формулы 1» — были включены в санкционные списки ЕС 9 марта 2022 года как «оказывающие поддержку и получающие выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивающие ему существенный источник дохода».