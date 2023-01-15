Жаля Агазаде, автор haqqin.az 17:14

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель продвигает законопроект, разрешающий работать сверхурочно не 12, а 29 часов в неделю в дополнение к обычной продолжительности в 40 часов. Накопленные сверхурочные часы можно будет обменять на отгулы. Естественно, это касается только государственного сектора, частный бизнес эти перемены не затронут, но сама по себе тенденция интересная: Китай, Корея, Япония, Сингапур и Гонконг начинают бороться с трудоголизмом своих граждан. И если раньше он категорически приветствовался, был делом «чести, доблести и геройства», то теперь правительства этих стран начинают задавать себе вопрос: а так ли уж он уместен в современных условиях?

Известным примером переработок является китайская система 996 — начало с 9 утра и конец 9 вечера, 6 дней в неделю. Ряд крупных IT-компаний Китая приняли этот график, несмотря на нарушение трудового законодательства КНР. По оценкам экспертов, более 3/4 сотрудников в таких крупных городах, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, страдают от усталости, связанной с работой. В Корее еще жестче - если нужно закончить какие-то документы четко в срок, а вы по каким-то причинам не успели, то задержку на час, два и больше вам не оплатят. Поэтому в 8 или 9 вечера, проезжая мимо «офисных районов» с небоскребами, часто можно видеть, что везде еще горит свет и сидят люди. А если ваш начальник окажется жутким трудоголиком, то уйти раньше него - и вовсе знак неуважения. В Японии ведется статистика кароси — смерти от переработок. Основные медицинские причины смерти в таких случаях — это инфаркт и инсульт на фоне стресса и недоедания. Кароси стала причиной смерти премьер-министра Японии Кэйдзо Обути в 2000 году, который за 20 месяцев пребывания на своем посту имел всего три выходных дня и трудился не меньше, чем 12 часов в сутки.

Но трудоголизм страшен не только кароси. Он несет гораздо более тяжелые последствия: негативные последствия для семьи, поскольку удовлетворенность семьей снижается, а неудовлетворенность браком и конфликты между работой и личной жизнью возрастают. Снижается удовлетворенность жизнью, физическое и эмоциональное здоровье. Повышается вероятность выгорания, эмоционального истощения, цинизма и деперсонализации. Растет количество суицидов и потребления наркотиков. Что делать с этим в реальности – никто в Корее, Японии и Китае пока не знает. Отдельные рекомендации есть, отдельные меры принимаются, вроде отключения после 19 часов света в офисных районах, но целостной и комплексной политики в данном вопросе нет. Тем более что новое поколение, для которых трудоголизм как образец поведения на работе – отжившее явление, начинает искать весьма своеобразные пути его обхода. Во всех трех странах растет количество тех, кто реально не работает, а просто имитирует бурную деятельность. Они мастерски растягивают выполнение задачи на 12-14 часов, хотя могут выполнить ее за 2-3 часа.