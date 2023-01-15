Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 17:25

В Узбекистане установлено временное ограничение на вывоз репчатого лука сроком на 4 месяца. В соседнем Казахстане тоже принято решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца. А в Туркменистане лук подорожал в три раза. Можете ли вы себе представить кухню Центральной Азии без лука? «Прогоните лук из кухни, и удовольствие уйдет вместе с ним. Присутствие лука придает колорит и очарование самому скромному блюду, его отсутствие превращает редчайшее лакомство в безнадежную безвкусицу, а ужин - в отчаяние», - писал когда-то один из авторов. И вот теперь страны Центральной Азии столкнулись с дефицитом этого продукта. Нынешняя аномально холодная осень и зима выморозила посевы и урожай. Плюс к этому – наводнение в Пакистане, одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире.

Да и ладно бы с Пакистаном – посевы под лук в Центральной Азии покрывают расходы республик на самообеспечение этим продуктом. Но проблема в том, что теперь для ликвидации дефицита нужно лук импортировать из-за границы. А там цены выросли в два-три раза. Тому же Узбекистану необходимо закупить не менее 27 тысяч тонн, что по нынешним ценам обойдется ему в копеечку. Аналогичная ситуация складывается с томатами, с капустой и даже с морковью. «Здесь уже ничего не вырастет. Мы посадили больше 4 миллионов саженцев, не знаем, что теперь делать», - тяжело вздыхает в разговоре со мной Серик Омаров, директор тепличного хозяйства в Казахстане, где замерзли всходы капусты. И вопрос не только в померзлых саженцах. Только единицы фермеров в Казахстане и Узбекистане закупили семена и удобрения за счет собственных оборотных средств. Остальные взяли кредиты в банках. И теперь ломают голову над тем, чем будут их возвращать. А ведь за каждым из них рабочие места. У того же Серика Омарова работает около 50 человек. Разорится его хозяйство – куда они пойдут, где смогут трудоустроиться в сельской местности?