Медведев считает, что «будет очень непросто»

Выделение Украине нового вооружения и встреча союзников на базе Рамштайн в Германии — показатель того, что они «будут неопределенно долго пытаться измотать» Россию, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, добавив, что в будущем может появиться военный альянс стран, которых «достали американцы и свора их кастрированных псов». Своим мнением Медведев поделился в соцсетях.

«Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше - уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, в будущем России «будет очень непросто».

«Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов», - добавил он.

По мнению Медведева, после создания такого союза США «окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев», а мир «придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно».

20 января на авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча союзников Украины, на которой присутствовали представители более 50 стран. Они обсуждали поставки тяжелого вооружения и возможность вытеснения российской армии со всей территории Украины.