Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:39

Во время поездки в Давос, состоявшейся на днях, президент Ильхам Алиев заявил, что переговоры Баку и Еревана, направленные на нормализацию отношений, зашли в тупик, потому что армянская сторона не ответила на предложение Азербайджана подписать мирное соглашение. «Наш вариант мирного договора очень прост и основывается на фундаментальных принципах международного права. Армения его проигнорировала», - сказал президент.

Известно, что мирные переговоры между Баку и Ереваном застопорились в конце прошлого года. Это произошло, когда азербайджанская сторона подготовила и представила другой стороне текст мирного соглашения на основе пяти основных принципов, ранее озвученных Арменией и принятых ею. Но армянская сторона отступила от достигнутых на переговорах договоренностей, подготовила собственный проект и направила его в Баку, заявив, что «готова к немедленному подписанию». Подробности проекта документа неизвестны, но, судя по всему, в нем есть пункты, которые не удовлетворяют Азербайджан, а также некоторые отсылки к «карабахскому вопросу». Вдобавок проект, представленный армянской стороной, предусматривает не всеобъемлющий мир, а рамочное соглашение о мире. Но региону нужен окончательный мир, основанный на конкретном соглашении, а не на расплывчатом – «рамочном» – документе. Азербайджанская сторона, разумеется, отвергла такой подход, заявив, что руководство Армении на самом деле не стремится к миру, а манипулирует идеей мира, чтобы выиграть время. В результате брюссельский формат был сорван и Армения отложила запланированную в Москве трехстороннюю встречу на уровне министров иностранных дел, мотивируя это ситуацией на Лачинской дороге.

В такой напряженной атмосфере и закончился 2022 год. По состоянию на начало нового года нет никаких признаков того, что мирные переговоры между сторонами продолжатся с того места, где они остановились. Правда, Госдеп США пытается спасти ситуацию: недавно госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Однако президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля больше «не слышно», Москва же повторяет намерение «помочь» с проведением мирных переговоров. После слов президента Азербайджана о том, что переговоры зашли в тупик, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что переговоры по достижению мира никогда не прекращались. От повторил, что Ереван «готов к немедленному подписанию», но не получил ответа на предложения, представленные Азербайджану в декабре прошлого года, то есть накануне несостоявшейся московской встречи. «Теперь мяч на стороне Азербайджана. Как и прежде, Армения конструктивно и добросовестно подходит к переговорному процессу, поскольку нашей конечной целью является установление безопасности и мира в регионе. Мы также прислушиваемся к призывам международного сообщества и готовы вести переговоры более интенсивно», - отметил он. На деле, выражаясь языком Мирзояна, мяч действительно ранее был на стороне Армении, но Ереван недооценил эту возможность и завел переговоры в тупик. Такая ситуация не устраивает Азербайджан, но и не беспокоит. Как заявил в интервью местным телеканалам Алиев, если Армения хочет продолжать находиться в нынешней ситуации, это ее выбор. Азербайджан от такого расклада ничего не потеряет.

Президент также подчеркнул, что 2023 год – последний шанс Армении на достижение мира. В Давосе Ильхам Алиев предложил Еревану удобный и логичный формат переговоров, против которого не возражала бы ни одна из сторон. Это трехстороннее сотрудничество с участием Грузии как заинтересованного партнера по региону. Алиев обратил внимание на то, что три южнокавказских государства – Азербайджан, Армения и Грузия – могли бы более тесно взаимодействовать, и Тбилиси, в отличие от Еревана, к такому сотрудничеству готов. Если Армения действительно стремится к миру и хочет наладить нормальные отношения с соседями, то почему она не готова к трехсторонней встрече лидеров в Тбилиси? Видимо, почувствовав, что выступление президента Азербайджана в Давосе поставило Армению в невыгодное положение, Ереван поспешно заявил, что все-таки готов к встрече лидеров трех южнокавказских стран. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян сказал, что такая встреча «может быть организована в ближайшее время», хотя и добавил, что сомневается в эффективности такого формата. Таким образом, Армения вроде бы не отказывается от предложения создать трехсторонний формат сотрудничества с участием трех кавказских стран, но при этом дает понять, что не считает данную идею перспективной. Это еще одно доказательство того, что руководство Армении на самом деле не стремится к миру, а пытается маневрировать вокруг идеи мира.