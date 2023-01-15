На церемонии открытия выступила Бейонсе, по данным Arabian Business, за выступление она получит $24 млн.

В Дубае открылся самый дорогой отель на планете Atlantis The Royal, стоимость строительства которого оценивается в $1,5 млрд.

Попасть на церемонию можно было только по именным пригласительным. Бейонсе на церемонии открытия дала первый концерт с 2018 года.

Кроме того, на открытии присутствовали британский певец Лиам Пэйн, супруг Бейонсе Джей Зи, австралийская актриса Ребел Уилсон, американская модель Оливия Калпо, звезда «Эмили в Париже» Эшли Парк.