Главный разведчик Украины раскрыл новые детали убийства одного из переговорщиков с Россией

По его словам, Киреев не был российским шпионом, он много лет сотрудничал с ГУР, состоял в штате ведомства и проходил проверки.

Украинского банкира, разведчика и участника переговоров с Россией Дениса Киреева убили в автомобиле Службы безопасности Украины, после чего его тело выбросили на улицу Киева. Об этом в интервью украинской службе «Радио Свобода» заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На вопрос, разделяет ли он версию о том, что разведчика убили сотрудники СБУ, Буданов ответил утвердительно: «Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они провели мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован, это в материалах расследования. Все остальное — расследование ведет ГБР [Государственное бюро расследований Украины]. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники, — это факт».

По словам Буданова, Киреев был участником переговоров между Украиной и Россией, так как лично знал двух членов российской делегации. При этом его задачей было затянуть процесс, чтобы выиграть время. Он также должен был отправиться на переговоры сразу после посещения СБУ, перед которым был убит.

«...у того, кто это намеренно сделал, было целью не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, предпринять определенные действия по отпору врага», — сказал Буданов.

По словам Буданова, гибель Дениса Киреева сыграла на руку российской стороне: «Если вы помните эти события, тогда ситуация была близка к критической… И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение».

На уточняющий вопрос, какую сторону представляют убийцы разведчика, Буданов заявил, что это представители Украины.

После российского вторжения в Украину Денис Киреев присутствовал на первом раунде переговоров воюющих сторон, проходивших в Беларуси. В марте разведчик был убит, как сообщалось, сотрудниками СБУ при задержании. Позже украинские власти уточняли, что Киреев погиб при выполнении спецзадания. Впоследствии в Офисе президента Украины заявили, что разведчик был убит из-за того, что в первые дни войны между силовыми ведомствами страны «не было единой координации». В интервью The Wall Street Journal Буданов рассказывал, что в начале войны благодаря сведениям от Киреева украинцы перебросили войска для обороны аэропорта Антонов и смогли отстоять Киев.