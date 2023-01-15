Американский генерал приехал в Украину
Генерал армии США Кейт Келлогг и делегация американских военных посетили освобожденный от российской оккупации город Изюм в Харьковской области Украины, сообщили украинские СМИ со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
"Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванных российскими обстрелами и оккупацией, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области", - рассказал он.
По словам Синегубова, с генералом США удалось обсудить вопрос дальнейшего восстановления Изюма, гуманитарную ситуацию и ситуацию по безопасности в регионе.