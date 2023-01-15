Валюта Ирана упала до рекордного минимума

Иранская национальная валюта упала до рекордно низкого уровня по отношению к американской валюте на фоне растущей изоляции страны и возможных санкций со стороны Евросоюза, передает Reuters.

Одной из причин подорожания доллара, пишет издание, стал резкий рост спроса на него среди иранцев, которые пытаются защитить свои сбережения покупкой американской валюты, золота или другой валюты. С начала общенациональных протестов в стране валюта Ирана потеряла 29% своей стоимости.

Также падение стоимости вызвано и политическим давлением на Тегеран со стороны Запада, и наложением ограничений на связанные со страной корабли и нефтяные танкеры.