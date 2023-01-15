Пригожин не знаком с историей Распутина

Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал статью Financial Times (FT), в которой его сравнили с Григорием Распутиным во время правления Николая II. Заявление основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала его пресс-служба.

Пригожин признался, что не слишком знаком с историей Распутина, но знает, что он «останавливал кровь юного царевича заговорами». «Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними», — заявил он.

По словам Пригожина, смысл сравнения его с Распутиным «абсолютно понятен»: «Когда дети нашкодят, они стараются обратить внимание папы всякими неожиданными выходками. Поэтому все, что должны сейчас сделать американцы — прийти к папочке, попросить прощения и в дальнейшем вести себя нормально».

Ранее сообщалось, что журналист FT, анализируя «рост влияния Евгения Пригожина», увидел сходства основателя ЧВК «Вагнер» с Распутиным. По его мнению, Пригожин также имеет влияние на российскую власть, хотя и не занимает официально высокой должности. Кроме того, он позволяет себе критиковать военное командование и власти, напоминает издание. FT также видит пересечение с Распутиным в непубличности проектов основателя ЧВК, который долгое время официально отрицал связь и с ней, и с Агентством интернет-исследований, которое ФБР называет «фабрикой троллей». Разница между Пригожиным и Распутиным тоже очевидна, считают в FT. Распутин считался «святым старцем» и имел влияние не на Николая II, а на царицу в связи с болезнью их сына, цесаревича и наследника престола Алексея.