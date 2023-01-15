Баку осудил осквернение Корана в Стокгольме

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило акт осквернения Корана во время акции в Стокгольме. Об этом сообщается на странице МИД в Twitter.

«Исламофобские действия, такие как открытое преступление на почве ненависти, не являются выражением свободы слова. Призываем правительство Швеции привлечь к ответственности лиц, совершивших это преступление», — говорится в публикации.

21 января власти Стокгольма разрешили провести акцию протеста у посольства Турции, во время которой демонстративно был сожжен Коран. Анкара осудила проведение акции и назвала это «открытым нарушением» меморандума о вступлении в НАТО. Турция на этом фоне отменила визит министра обороны Швеции. Стокгольм в свою очередь заявил, что не поддерживает исламофобию, но в стране действует «широкая свобода мнений». Премьер-министр Швеции отметил, что «свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло сегодня в Стокгольме».