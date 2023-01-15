Что входит в полномочия объявленного национальным лидером Бердымухамедова

Из документа следует, что национальный лидер имеет постоянное право обращаться к народу страны по важным вопросам государственного устройства, внутренней и внешней политики и безопасности, программам социально-экономического развития. Он также может выступать на заседаниях парламента Туркменистана при рассмотрении вопросов, касающихся государственной и общественной жизни, обсуждении законодательных актов, выступать на заседаниях и съездах политических партий. Национальный лидер туркменского народа и члены его семьи обладают правом неприкосновенности. Оно распространяется также на его собственность и имущество членов его семьи.

В субботу, 21 января, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал законы о внесении в Конституцию изменений и дополнений о создании однопалатного Народного совета (Халк Маслахаты), который возглавил Гурбангулы Бердымухамедов, а также об объявлении бывшего президента республики национальным лидером.