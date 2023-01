«Карену нужно быть аккуратным, не провоцировать никого, потому что любое действие рассматривается внимательно, - цитирует Камельзона «Матч ТВ». - Думаю, что стоит опасаться каких-то санкций. Мы всегда говорим, что нужно на корте играть в теннис. Не считаю, что спорт должен быть в политике».

Карен Хачанов, как вы уже поняли, российский теннисист армянского происхождения, которому вдруг вздумалось поддержать армян, проживающих в Карабахе. Сделано это было, понятное дело, на фоне армянского нытья о якобы блокаде жителей Ханкенди, хотя на самом деле по Лачинской дороге ежедневно проезжают десятки грузовиков с продуктами и всем необходимым. А вот провозить оружие, мины, организовывать транспортировку в Армению природных ресурсов, незаконно добытых на территории Азербайджана, уже не получается. От того и бесятся армяне, сигнализируя на весь мир о несуществующей блокаде. Вот и Хачанов поддался на ложные призывы соплеменников.

Для своих провокаций он выбрал оригинальный способ. В теннисе после матчей победители пишут свои пожелания или рисуют что-то на объективе телекамеры. После победы в 1/16 финала россиянин написал «Artsakh stay strong!!!» («Арцах, держись!!!»). Однако на этом теннисист не успокоился. Выиграв сегодня матч 1/8 финала, он вновь взял в руки фломастер. Правда, был уже не столь краток: «Keep believing all the way until the end!!! Artsakh stay strong!!!» («Продолжайте верить до конца!!! «Арцах, держись!!!»).