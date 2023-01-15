В Федерации тенниса России заговорили о санкциях к Хачанову за провокации против Азербайджана Но почему молчит Шамиль Тарпищев?
Провокации против Азербайджана могут дорого обойтись российскому теннисисту Карену Хачанову. В России высказывают опасения, что за поддержку армянских сепаратистов на турнире «Большого шлема» Australian Open Хачанова могут ждать санкции. Об этом, в частности, заявил член правления Федерации тенниса России, заслуженный тренер страны Владимир Камельзон.
«Карену нужно быть аккуратным, не провоцировать никого, потому что любое действие рассматривается внимательно, - цитирует Камельзона «Матч ТВ». - Думаю, что стоит опасаться каких-то санкций. Мы всегда говорим, что нужно на корте играть в теннис. Не считаю, что спорт должен быть в политике».
Карен Хачанов, как вы уже поняли, российский теннисист армянского происхождения, которому вдруг вздумалось поддержать армян, проживающих в Карабахе. Сделано это было, понятное дело, на фоне армянского нытья о якобы блокаде жителей Ханкенди, хотя на самом деле по Лачинской дороге ежедневно проезжают десятки грузовиков с продуктами и всем необходимым. А вот провозить оружие, мины, организовывать транспортировку в Армению природных ресурсов, незаконно добытых на территории Азербайджана, уже не получается. От того и бесятся армяне, сигнализируя на весь мир о несуществующей блокаде. Вот и Хачанов поддался на ложные призывы соплеменников.
Для своих провокаций он выбрал оригинальный способ. В теннисе после матчей победители пишут свои пожелания или рисуют что-то на объективе телекамеры. После победы в 1/16 финала россиянин написал «Artsakh stay strong!!!» («Арцах, держись!!!»). Однако на этом теннисист не успокоился. Выиграв сегодня матч 1/8 финала, он вновь взял в руки фломастер. Правда, был уже не столь краток: «Keep believing all the way until the end!!! Artsakh stay strong!!!» («Продолжайте верить до конца!!! «Арцах, держись!!!»).
Федерация тенниса Азербайджана еще после первого случая заявила, что пожаловалась в Международную федерацию тенниса, потребовав наказания спортсмена за то, что, пользуясь спортивным мероприятием, он декларирует политические лозунги, поддерживая никем не признанный сепаратистский режим.
Тут важно учесть, что Хачанов представляет не Армению, а Россию. Понятно, что сейчас российские теннисисты выступают без флага (теннис – редкий вид спорта, где россиянам позволено выступать на международной арене), но они по-прежнему позиционируются как представители России. А где же тогда реакция руководства Федерации тенниса России?
Haqqin.az обратился за комментарием к президенту ФТР Шамилю Тарпищеву. Знаменитый теннисный специалист не раз бывал в Баку. Его принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев, он участвовал в открытии Теннисной академии в нашей столице…
Авторитета Тарпищева с лихвой хватило бы, чтобы пресечь армянские провокации. Достаточно одного его звонка Хачанову, чтобы история не повторялась. Но Шамиль Анвярович почему-то решил бездействовать и молчать, хотя мог бы высказать как минимум свою собственную позицию…
«Не будем комментировать эту ситуацию, личное дело спортсмена», - заявил президент Федерации тенниса России.
Что ж, запомним...