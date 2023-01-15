Новый пакет социальных реформ на 750 млн манатов

Эльнур Мамедов, отдел экономики 20:08

Азербайджан всегда отличался гибкой и всеохватывающей политикой в сфере защиты общества от кризисов и инфляции, что отражается в ежегодном повышении социальных выплат. Корреспонденту haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили о том, что ждет социальную инфраструктуру страны в 2023 году, а также о достижениях в этой сфере за последние пять лет. Теперь, когда вся планета подвержена двузначной инфляции, защита социального благополучия и повышение доходов населения превратились для многих стран в злободневную проблему. Азербайджан же вновь выделяется в этом плане благодаря гибким и продуманным шагам, направленным на повышение социальных выплат.

Как недавно отметил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, правительство старается облегчить для своего населения кризисную для мира ситуацию новыми социальными проектами и программами. И это не пустые слова, что ясно доказывают подписанные главой государства новые указы и распоряжения, а также новый, уже четвертый за последние пять лет пакет реформ, обеспечивающих непрерывный рост социальных выплат. Данный комплекс реформ направлен на улучшение благополучия населения, и в особенности на обеспечение защиты малоимущей и потому наиболее чувствительной его части от инфляции. Согласно этому пакету, повышаются зарплаты, пособия и пенсии 1,9 млн жителей Азербайджана, на что дополнительно выделяется 750 млн манатов. В частности, новые реформы предусматривают повышение с 1 января 2023 года минимальной зарплаты на 15% - с 300 до 345 манатов. Кроме того, повышена зарплата сотрудников ряда организаций и предприятий. Также увеличены пособия и стипендии для семей шехидов и получивших ранения участников войны и событий 20 Января, равно как и лиц, находящихся на военной службе. Пакет реформ коснулся семей, потерявших кормильца, и малообеспеченных семей, а также женщин, имеющих более пяти детей.

За последние пять лет социальные выплаты увеличивались несколько раз. Так, минимальная зарплата выросла в 2,7 раза, минимальная пенсия – в 2,5 раза, ежемесячная президентская стипендия для семей шехидов – в 2,5 раза, пособия и стипендии для лиц с инвалидностью - в среднем в 3 раза, пособия для детей до 1 года в малообеспеченных семьях – в 2,1 раза, разовое пособие при рождении ребенка – в 4,6 раза, разовое пособие по случаю похорон – в 3,4 раза, пособие для достигших определенного возраста – в 3 раза, пособия за каждого ребенка женщинам, имеющим более пяти детей, – в 3,2 раза… Эти показатели демонстрируют, каких серьезных, революционных скачков добилось государство в плане повышения социальных отчислений. Государство добилось также значительного увеличения финансовых отчислений в социальную сферу. Так, принятые за последние пять лет 3 пакета социальных реформ, предшествующих нынешнему четвертому, охватили 4 млн человек. Для этих реформ было дополнительно выделено 6 млрд манатов. Как было сказано, новый, четвертый пакет предусматривает дополнительное выделение 750 млн манатов. То есть за последние пять лет рост дополнительных отчислений в эту сферу составляет уже около 7 млрд манатов.