Нетаньяху отправил в отставку своего главного союзника

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу МВД и Минздрава, своего главного союзника Арье Дери из-за решения Верховного суда. Об этом сообщает The Times of Israel.

Решение суда вступит в силу во вторник, 24 января. Причиной вынесенного Дери вердикта стали его многочисленные судимости, из-за которых он не может продолжать занимать высокие государственные должности.

«С тяжелым сердцем, с огромным сожалением и самыми худшими чувствами я вынужден лишить вас министерского поста», — такими словами Нетаньяху обратился к Дери.

По словам Дери, он ожидал подобного развития событий, однако ничто не заставит его отказаться от политической деятельности.