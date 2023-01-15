Спецназ Украины провел учения в Чернобыльской зоне отчуждения

Вблизи белорусской границы (в 8 километрах от нее) в Чернобыльской зоне отчуждения ВС Украины провели учения для спецназовцев. Об этом сообщило в Facebook командование Объединенных сил ВСУ.

К учениям привлекалась тяжелая техника, танки, БМП, самоходная артиллерийская батарея. Целью было отработать сценарий, при котором приходится сдерживать российские войска, вторгшиеся с территории Беларуси. По легенде на высадку вражеского десанта выдвигается штурмовая группа на броне под прикрытием артиллерии и танков.

Учения провели также в гостинице "Полесье" в Припяти. Там отрабатывалось взаимодействие в условиях городской застройки.