У Зеленского ответили на угрозы Володина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможном ядерном ответе при увеличении западных поставок вооружений Украине. Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter в воскресенье, 22 января.

«РФ устами Володина снова угрожает, что передача военной техники Украине - это угроза мифическим городам РФ, и поэтому ждите эскалации... То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться», - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки Украине наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе. «Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», - написал Володин в своем телеграм-канале. По версии Володина, решения Вашингтона и Брюсселя «ведут мир к страшной войне» и «совсем иным боевым действиям». Он также намекнул на готовность России использовать ядерное оружие.