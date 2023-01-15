Что происходит в Запорожской области Украины?

По словам главы украинского объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина, которые приводят украинские СМИ, сообщения о прорыве обороны и наступлении России на Запорожском направлении - фейк. По словам Ерина, никаких масштабных боевых действий, о которых говорит российская пропаганда, там не ведется.

Украинские и российские официальные лица несколько дней говорят о наступательных действиях России на Запорожском направлении. Однако сообщения обеих сторон сильно разнятся.

Ерин отмечает, что российские силы действительно имели частичный успех на некоторых позициях, но сейчас все они восстановлены, а российские войска отброшены назад.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял ранее о том, первая линия обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана. Он утверждает, что российские войска ведут наступление на Орехов и Гуляйполе.

Последние дни российское Минобороны сообщало, что «на Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции». 20 января говорилось о захвате населенного пункта Лобковое Запорожской области.

В то же время украинский Генштаб говорил о больших потерях россиян в личном составе и технике. 22 января на странице ВСУ в соцсетях говорилось о пяти уничтоженных БМП и 30 бойцах российской армии, которые погибли в ходе атаки на Запорожском направлении. В сводке ВСУ от 22 января говорится, что на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов.

Глава администрации Запорожской области Александр Старух в соцсетях сообщил, что село Лежино россияне обстреляли ракетами С-300. В результате пострадали жилые дома и инфраструктура села. Никто не пострадал.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщало, что авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли «поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино Запорожской области».