Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 20:54

Одним из наиболее интригующих контактов президента Ильхама Алиева на полях мирового экономического форума в Давосе стала его встреча с богатейшим человеком планеты, индийским девелопером и магнатом Гаутамом Адани. Интерес президента Алиева к господину Адани не случаен. Принадлежащую индийскому мультимиллиардеру Adani Group можно считать своеобразным ключом, открывающим двери в закрытый клуб бизнес-элиты Индии, ее транспортно-промышленного и энергетического комплекса.

Алиев знает, что это человек Моди Это связано, во-первых, с тем, что расширение влияния группы Adani, рост портфеля проектов, а также неизменно растущая капитализация синдиката во многом связаны с особой близостью Гаутама Адани к премьер-министру Индии Нарендре Моди. Оба они - уроженцы штата Гуджарат и тесно взаимодействуют еще с 2001 года. Таким образом, входя в деловой контакт с Гаутамом Адани, Баку получает также возможность влиять на вопросы взаимодействия Дели и Еревана, что с точки зрения безопасности является для Азербайджана достаточно важным фактором. Во-вторых, потенциальное расширение азербайджано-индийских экономических проектов повышает значимость индийского порта Чабахар в Иране и, соответственно, станет стимулом для расширения транспортных проектов в самом Иране.

Напомним, что Тегеран уже давно сделал ставку на тесное экономическое взаимодействие с Дели, став фактически воротами Индии в Центральную Азию. В то же время это всего лишь фрагменты той колоссальной роли, которую играет в глобальном мире экономика Индии, развивающаяся по крутой восходящей. Индия обогнала Великобританию Согласно докладу МВФ от июня 2022 года, Индия обогнала Великобританию и стала пятой по величине экономикой в мире, превысив отметку в 3,5 триллиона долларов, что составляет на данный момент 3,3 процента от мирового ВВП. Если же считать ВВП не в номинальном денежном выражении, а по паритету покупательной способности, то Индия занимает уже не пятое, а третье место в мире. При таком расчете ее доля в мировом ВВП составляет 7,24 процента. Никто не берется предположить, до каких высот доберется экономика этой страны уже к 2025 году. Но факт, что на фоне долгового кризиса в США мировые инвесторы давно и терпеливо выстраивают различные маршруты "входа" на индийский рынок ценных бумаг и промышленных активов. Здесь важно отметить, что в плане внешних инвестиций Индия значительно более выгодна, нежели экономика ее главного конкурента - Китая. А ведь есть еще и демографический потенциал - считается, что численность населения Индии как минимум уже сравнялась с китайской, а возможно, и превысила ее.

Словом, подход ведущих аналитиков, рассматривающих экономику Индии как ведущую в XXI столетии, уже давно считают базовым. Рассказывают, что в среде лондонских банкиров очень популярен такой афоризм: "Если хочешь прокормиться сейчас, вкладывайся в рынок США. Если собираешься обеспечить себе пенсию, вкладывайся в Китай. Но если намерен обеспечить стабильную жизнь своих детей, то инвестируй в Индию". Статистические данные дают исчерпывающее представление об Индии как о самой быстрорастущей экономике в мире. В 2021 году ВВП Индии вырос на 9,2% процента (для сравнения: в России эта цифра составляет 4,7 процента, в США – 5,7, а в Китае – на 8,1 процента). В 2022 году Индией также был показан крупнейший в мире прирост ВВП в 6,8 процента. В целом, в 2022 году можно было наблюдать возрастающий интерес Индии к Каспийскому региону. В определенной степени это происходило на фоне нарастающего объема проектов экстренного российско-индийского взаимодействия, попыток России обойти западные санкции, а также доступа Дели к дешевой российской нефти. Что ищет Индия на Кавказе? Тем не менее у Индии есть свои приоритеты и в регионе Южного Кавказа. Индия входит в пятерку основных покупателей азербайджанской нефти, а в новом контракте на разработку месторождений Азери - Чыраг - Гюнешли, рассчитанную до 2050 года, доля индийской компании ONGC составляет 2,31 процента. И хотя в целом годовой товарооборот Азербайджана и Индии пока едва превышает сумму в один миллиард долларов, не исключено, что мы являемся свидетелями стартового уровня предстоящего расширения. О чем, собственно, говорит и встреча президента Ильхама Алиева с Гаутамом Адани, в ходе которой индийский миллиардер обрисовал главе Азербайджана свою Adani Group как мощный конгломерат, который не только обладает богатым опытом в области управления транспортом, перевозками и портами в Индии и различных регионах мира, но и выступает с прямыми инвестициями в эту сферу экономики. Скорее всего, речь шла об интересах группы Adani в использовании порта Алят, которому для масштабного расширения не хватает притока внешнего финансирования.

Напомню, что в свое время Адани удалось превратить купленный причал в иранском порту Мундра в крупнейший частный порт за пределами Индии. В марте 2019 году Adani Group первой в стране преодолела отметку в 200 миллионов грузов, переваленных за год. Следующая веха в 400 миллионов тонн должна быть достигнута к 2025 году. Помимо транспортной сферы, Adani Group широко известна многомиллиардными активами в нефтехимической, горной, металлургической промышленности, а также в сфере ВИЭ, для чего Адани основал в 2015 году компанию Adani Green Energy, которая занимается исключительно возобновляемыми источниками энергии. Летом 2020 года Adani Green Energy выиграла госконтракт на развитие в Индии солнечной энергетики, включая строительство солнечных электростанций суммарной мощностью 8 ГВт, а также проект для местного производства солнечных панелей. Усиление азиатско-ближневосточного вектора азербайджанской экономики Интересно, что в июле 2022 года Адани вел в Дели переговоры с правительственной делегацией Узбекистана, в ходе которых обсуждались вопросы реализации проектов ВИЭ, а в декабре прошлого года встречался в Астане с президентом Казахстана Токаевым, с которым обсуждал этот же вопрос. Для полноты картины упомянем еще один стратегически приоритет Adani Group - развитие авиаперевозок. В феврале-августе 2020 года, то есть на пике пандемии коронавируса, Гаутам Адани скупил в общей сложности 74 процента акций международного аэропорта Мумбаи (Бомбей – авт.) - второй по загруженности авиагавани в Индии. В настоящий момент Adani Group контролирует восемь аэропортов, обеспечивающих не менее 20 процентов общего пассажиропотока в Индии. Интересно, что растущие амбиции Индии и ее ведущих олигархов складываются в более масштабную картину, если параллельно проанализировать инвестиции суверенных фондов Ближнего Востока, потративших по всему миру только в 2022 году почти 89 миллиардов долларов. Понятно, что речь идет не только об инструментах для диверсификации экономики, но и также для завоевания геополитического влияния.