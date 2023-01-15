Известный в Украине телеведущий Денис Христов опубликовал на своей странице в Instagram репортаж из города Бахмут, где в настоящее время развернулись самые ожесточенные со времен Второй мировой войны бои.

Согласно репортажу Христова, на 20 января Бахмут находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Отметим, что ранее Agence France-Presse со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писало, что США рекомендуют Украине вывести силы из Бахмута для подготовки к наступлению на юге страны. Он отметил, что усиленное внимание Киева к удержанию Бахмута мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению Вооруженных сил Украины. По словам чиновника, который пожелал остаться анонимным, в ситуации с Бахмутом время на стороне России, имеющей больше артиллерийских ресурсов и военных.