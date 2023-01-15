Мигрантов с российскими паспортами не выпускают из России

Уроженцев стран СНГ, получивших российское гражданство, не выпускают из России. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на нескольких уроженцев Кыргызстана и Таджикистана, которые пытались уехать на историческую родину, однако не смогли пересечь границу.

«Российские пограничники довольно вежливо объяснили мне, что «вы включены в мобилизационный список, это закон, и вы не имеете права выезжать за границу до 12 февраля», — рассказал один из собеседников радио.

По словам других источников, натурализованным мигрантам приходят повестки. Также их вызывают на беседу в военкоматы, где объясняют, что дезертирство из вооруженных сил будет строго наказано. По свидетельствам родственников мигрантов, обладателей российских паспортов останавливают в аэропортах. При этом уроженцы Центральной Азии без российского гражданства могут свободно вернуться домой.

В Бишкеке уже предупредили рабочих с российским паспортом, что не смогут им помочь в условиях объявленной мобилизации. У России нет соглашения о двойном гражданстве с Кыргызстаном — она не признает изначальное гражданство Кыргызстана натурализованных граждан. Неизвестно, сколько натурализованных российских граждан уже призваны в армию и участвуют в войне в Украине.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что натурализованные граждане должны воевать в Украине.