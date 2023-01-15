Володин в Иране
Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла в Иран с официальным визитом.
На 23 января у российской делегации запланировано совместное с парламентом Ирана заседание по сотрудничеству, в повестку которого включено взаимодействие на Каспии, региональная безопасность и противодействие терроризму. Володин проведет переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.
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