Житель Баку ударил ножом супругу и покончил жизнь самоубийством

В Баку мужчина нанес ножевые ранения своей супруге, затем покончил жизнь самоубийством, говорится в сообщении Бинагадинской районной прокуратуры.

Согласно сообщению ведомства, сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия, провели осмотр тела с участием криминалиста, другие необходимые действия.

В ходе предварительного расследования возникли основательные подозрения в том, что житель Баку Атеш Джуваров (1987 г.р.) в ходе конфликта с супругой Пярваной Исмаиловой (1983 г.р.) нанес ей ножом несколько ударов, после чего нанес себе несовместимые с жизнью ранения.

В прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (покушение на убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.