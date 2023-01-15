Тбилиси готов провести переговоры Баку и Еревана

Наилучшая платформа для переговоров Азербайджана и Армении находится в Грузии, считает первый вице-спикер парламента Георгий Вольский.

"У нас особые отношения как с Азербайджаном, так и Арменией. В Грузии проживает много людей армянской и азербайджанской национальности, и наилучшая платформа для переговоров этих двух сторон находится в Грузии", - цитируют грузинские СМИ Вольского.

По его словам, роль Грузии в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией имеет особое значение, особенно если ее поддержит международное сообщество.

Ранее президент Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии, состоявшейся в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, заявил, что Азербайджан предложил Армении трехсторонний формат переговоров в Грузии, однако Ереван отказался. На следующий день глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает идею проведения встречи с участием глав Азербайджана, Армении и Грузии.