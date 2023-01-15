Армия Украины контролирует позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, так как россияне подтянули огромные резервы, к тому же все тщательно заминировано, приводит CNN слова главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, у россиян несколько оборонительных рубежей в регионе. "Первую линию в основном удерживают недавно мобилизованные либо из России, либо из "ЛДНР", - говорит он.

Число российских войск в этом районе Гайдай оценил как "огромное". Есть и чеченские подразделения."И очень большое количество мобилизованных. И их постоянно бросают в наступление - почти постоянно... И огромная проблема в том, что их просто неимоверное количество. Поэтому каждый метр Луганщины крайне сложно завоевать", - говорит глава области.