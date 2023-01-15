Мамед Эфендиев, отдел экономики 22:59

С грозным предупреждением выступил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заявивший, что из-за противостояния США и Китая мир рискует окончательно разделиться на Запад и Восток. Справедливости ради отметим, что озабоченность генсека ООН не кажется надуманной. На данном этапе мировое сообщество, столкнувшееся с серьезным геополитическим расколом и недоверием, весьма далеко от единства, что в перспективе может привести к разрыву связей между двумя ведущими экономиками мира.

По словам Гутерриша, Пекин и Вашингтон имеют разные точки зрения по многим жизненно важным вопросам. «Особенно напряжены отношения между странами в вопросе защиты прав человека и региональной безопасности, - подчеркнул генсек ООН. - А спасти мир от будущей конфронтации удастся лишь в том случае, если ведущие государства, даже несмотря на имеющиеся противоречия, сохранят контакты и продолжат сотрудничество». Антониу Гутерриша поддержал и Клаус Шваб, исполнительный председатель Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, мир одновременно столкнулся со множеством вызовов и движется к усилению процессов распада и конфронтации. Шваб также подчеркнул, что в сложившейся ситуации ключевое значение имеют принципы взаимного уважения и сотрудничества. Кто-то действительно может назвать международную палитру, которую мы наблюдаем сегодня, «беспорядочной мозаикой сил», в которую встроены сверхдержавы, восходящие державы, средние державы, региональные державы, государства-изгои, а также крупные корпоративные и социально-медийные силы. Налицо движение к усилению фрагментации и конфронтации, катализаторами которых стала глубокая перестройка мировой экономики, вызванная последствиями ковида, энергоперехода и изменением формы цепочек поставок.

Приходится констатировать, что мир, столкнувшись с экзистенциальными проблемами, достиг некоего поворотного пункта. В числе этих проблем - изменение климата, нерациональная эксплуатация природных ресурсов, угроза ядерных инцидентов и крайняя нищета, способная уничтожить значительную часть населения планеты. Безусловно, человечество с его гигантским опытом выживания способно сконструировать и построить более инклюзивный и устойчивый мир. Но для этого необходим конструктивный подход. Ибо, не соблюдая принципы сотрудничества и взаимного уважения, решить глобальные проблемы невозможно. А экономисты тем временем подсчитывают, что потеряет цивилизация от тенденции поэтапного разобщения и перехода к изоляционизму. В частности, Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда, заявила, что если мировое сообщество не примет должных мер и допустит резкий упадок торговли, то потери глобальной экономики от торговой фрагментации могут составить около 7 процентов мирового ВВП, или почти 7 триллионов (!!!) долларов. Чтобы представить себе масштабы возможной катастрофы, отметим, что эта сумма эквивалентна совокупному объему экономик Германии и Японии, вместе взятых.

Правда, при благоприятном сценарии, предполагающим лишь «некоторое снижение в торговле», ущерб будет более или менее приемлемым - 0,2 процента мирового ВВП. Но и это не пустяк. Особенно в условиях, когда рост экономики повсеместно замедляется и мы сталкиваемся с дополнительными трудностями. Если же к торговой фрагментации добавится еще и разобщение в области технологий, то ущерб достигнет порядка 8-12 процентов от мирового ВВП. Ничем не смогла обрадовать участников Давосского форума и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. По ее словам, страны должны бороться с возможной приостановкой процесса глобализации и распадом мира на два противоборствующих торговых блока, что может привести в долгосрочной перспективе к сокращению мирового ВВП на 5 процентов. Что же касается развивающихся стран, то их потери составят около 12 процентов ВВП. Вывод генерального директора ВТО - если страны заинтересованы в экономическом росте, они должны избегать фрагментации мировой торговли. На фоне мрачных прогнозов ведущих мировых торгово-финансовых институтов относительно обнадеживающе прозвучало заявление одного из ведущих экономистов мира, профессора Калифорнийского университета Барри Эйхенгрина, назвавшего «чистой теорией, а вовсе не реальностью» общепринятое мнение о том, что глобализация пострадает от последствий пандемии коронавируса, войны России в Украине и действий Вашингтона, направленных на восстановление производства и отказ Китаю в доступе к передовым технологиям.

По словам Эйхенгрина, глобальные цепочки создания стоимости развиваются медленно и постепенно. И хотя, скажем, Apple перенесла часть производства iPhone во Вьетнам и Индию, эта компания по-прежнему полагается на Китай и не вернула производство в США. «За любой тенденцией к переносу производства последует тенденция к переносу за границу рабочих мест в сфере услуг, - отметил профессор Эйхенгрин. - Переход к глобализации услуг был вызван переходом на работу из дома…» Что же касается напряженности, возникшей между Россией и Западом из агрессии РФ против Украины, то она, по мнению профессора Калифорнийского университета, не приведет к серьезным изменениям в мировой торговле.