Африканская страна передала Украине танки

Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии. Около двадцати единиц уже отправлены на поле боя неделю назад. Об этом сообщает портал Menadefense.

Сколько танков Марокко согласилось отдать, не указывается. Это первый пример военной помощи Украине со стороны африканского государства.

Издание уточняет, что решение Марокко о поставках танков Украине было принято почти под принуждением на саммите «Рамштайн» 26 апреля 2022 года, который был организован США. Тогда Тунис и Марокко были единственными странами, представлявшими Северную Африку.