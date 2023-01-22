Иран грозится разорвать ядерную сделку

Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил журналистам глава МИД Исламской Республики Иран Хоссейн Амир Абдоллахиан, сообщает ISNA.

«Некоторые европейские дипломаты, такие как министр иностранных дел Германии, работают, хотя и не имеют достаточного опыта. Если они не возьмут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты», - сказал министр в ответ на вопрос о возможности «выхода из ДНЯО или вывода наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из страны» в качестве контрмеры на решение Европарламента против Ирана, передает Anadolu.