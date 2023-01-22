Франция и Германия проведут учения возле Украины
Франция и Германия намерены провести совместные военные учения возле границы Украины.
По данным украинских СМИ, решение приняли в Париже во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца.
"Чтобы поддержать наших восточных союзников, вооруженные силы запланируют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии", - говорится в тексте декларации, принятой двумя странами по итогам заседания франко-германского Совета министров в Париже.
Точные сроки проведения совместных учений не раскрываются.