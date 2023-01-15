Зеленский считает, что Украина может победить уже в этом году

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может одержать победу в войне с РФ уже в этом году при условии, что украинцы будут сохранять единство. Его слова передают украинские СМИ.

"Скорость зависит от нескольких вещей: прочности внутри Украины и прочности извне – помощи партнеров. Нельзя допускать замедления процессов что извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну", - сказал президент Украины во время встречи со студентами Киевского национального университета им. Шевченко.

Зеленский отверг утверждение о необязательности победы Украины или допустимости частичной победы.