Германия сдалась: разрешила Польше поставить Leopard в Украину

Германия не будет препятствовать Польше в поставках танков Leopard 2 немецкого производства Украине, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, отвечая на вопрос, что будет, если Варшава поставит танки без разрешения Берлина.

«На данный момент вопрос не задавался, но если бы нас спросили, мы бы не стали стоять на пути», - сказала Бербок, ее цитирует Reuters.

На днях участники совещания западных союзников Украины на базе «Рамштайн» в Германии не смогли согласовать решение о поставках Киеву танков Leopard 2, в которых Киев нуждается для освобождения территории. По данным источников, главным препятствием стала позиция канцлера Германии Олафа Шольца, который проявляет осторожность. По некоторым источникам, он готов разрешить поставки танков в том случае, если США направят Украине свои «Абрамсы».

Польша, Финляндия и некоторые другие страны уже говорили, что готовы отдать Украине свои Leopard 2, но для этого требуется согласие Германии как страны-производителя. Власти Польши, США и Великобритании неоднократно прямо призывали Берлин дать разрешение на поставку своих танков Украине.