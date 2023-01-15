Датский экстремист не жалеет об устроенной провокации и жалуется на угрозы

Лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан заявил, что не ожидал такой бурной общественной реакции на акт сжигания Корана перед посольством Турции в Стокгольме, добавив, что не сожалеет о проведенной акции.

«Я думал, что выразил свое отношение к Турции, и дело с концом. Но все оказалось иначе, — заявил он в интервью шведским СМИ. — О, нет, я не сожалею, я сделал это, потому что я думаю, что были важные политические причины».

По его словам, сейчас адресованные ему угрозы значительно серьезнее, чем те, что были раньше. «Мне поступают очень конкретные угрозы. В соцсетях в минуту я получаю, возможно, двадцать сообщений, из которых пять — с угрозами», — утверждает экстремист.

В субботу перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция Палудана - публичное сожжение Корана. Экстремист в своей речи критиковал НАТО, Турцию и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он также продемонстрировал карикатуру на Пророка Мухаммеда. Палудан неоднократно публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова.