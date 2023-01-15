Записал: Ага Гасымлы, собкор 01:39

Отказ германского правительства на саммите контактной группы «Рамштайн», в которую входят представители 54 стран, поставить украинской армии танки Leopard 2 вызвал негодование не только у союзников по НАТО, но и в политическом истеблишменте ФРГ. Немецкие газеты объявили канцлера Олафа Шольца «мастером медитативного бездействия», который, когда дело доходит до принятия важных решений, связанных с международной безопасностью, впадает в состояние «спящего Будды».

Германская оппозиция призвала начать обучение украинских военных обращению с немецкими танками и не ждать, пока власти в Берлине не поймут, наконец, что победа Украины — это победа Европы над агрессором, который не остановится после захвата Украины и пойдет захватывать дальше. Отметим, что Германия, которая, наряду с США, является одним из крупнейших в мире производителей современных танков, вот уже шесть месяцев как отказывается поставлять Киеву «Леопарды», поскольку это может привести «к эскалации и более масштабной войне». До последней встречи в Рамштайне Борис Писториус, новый министр обороны ФРГ, давал громогласные обещания не только максимально усилить боеспособность украинской армии, но и превратить бундесвер в самую сильную армию в Европе. «Германия не является стороной войны, - заявил Писториус после того, как как его с воинскими почестями встретили в одном из подразделений бундесвера под Берлином. - Тем не менее эта война затрагивает нас. Вот почему сейчас речь идет о том, чтобы как можно быстрее сделать бундесвер самым сильным. Речь идет о сдерживании, эффективности и оперативных возможностях».

Отметив далее, что Россия ведет жестокую войну на уничтожение Украины, новый министр обороны ФРГ пообещал на 150 процентов выполнить планы по выводу армии Германии в мировые лидеры. Каково же было разочарование стран-союзниц антироссийской коалиции, когда тот же Писториус передавать «Леопарды» Украине неожиданно для всех отказался. Как сообщил в беседе с haqqin.az эксперт исследовательского Центра «Объединенная Украина» Дмитрий Левусь, в политике Германии, связанной с ее отношением к России и угрозами, которые эта страна представляет для европейской безопасности, происходят серьезные изменения. Разворот Германии в отношении российской агрессии начался осенью 2022 года после визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину, где, посетив Черниговскую область, он какое-то время был вынужден просидеть в бомбоубежище. «Сейчас Берлин демонстрирует беспрецедентный отказ от сотрудничества с Путиным, даже несмотря на то, что дружба немецких канцлеров с Кремлем десятилетиями обеспечивала Германии солидные экономические преференции, - говорит Дмитрий Левусь. - И смена министра обороны в ФРГ была осуществлена в контексте новой политики в отношении России. Предыдущий министр обороны, Кристина Ламбрехт, была на этом посту человеком достаточно случайным. Злые языки утверждают, что Ламбрехт заняла его благодаря гендерной квоте в назначении министров». По словам эксперта, война России против Украины меняет современный мир.

«Дело в том, что Москва пытается осуществить недопустимость пересмотра государственных границ, то есть один из основополагающих принципов мирного сосуществования в Европе, принятых в 1974 году в рамках Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, - сказал Дмитрий Левусь. - Первый раз Россия нарушила этот принцип в 2014 году, оккупировав Крым, во второй - в 2022 году, присоединив к РФ четыре региона Украины. И такая политика угрожает безопасности всех европейских стран, включая Азербайджан, который на своей территории, в Карабахе, также сталкивается с проблемой сепаратизма. Москва продемонстрировала крайне опасный прецедент, когда, даже не контролируя полностью четыре украинские области, провозгласила их территориями Российской Федерации». Левусь считает, что у немецких политиков есть понимание того, что остановит агрессию России против Запада только победа Украины. И даже если учесть, что канцлер Шольц затягивает решение с передачей танков «Леопард 2», ФРГ тем не менее оказывает Украине крупную военную помощь, в том числе системами ПВО Gepard, которые успешно отражают атаки иранских дронов «Шахед». Украинский политолог считает, что западные санкции, введенные в отношении РФ, носят достаточно системный характер, хотя Москва и прибегает к различным ухищрениям, чтобы обойти их действие.

«Падение продаж нефти в РФ не произошло потому, что Россия обходит санкции Запада через свои порты на Черном море, - утверждает Левусь. - По нашим данным, десятки греческих танкеров регулярно заходят в порт Новороссийск. А дальше начинают работать различные схемы по смешиванию российской нефти с нефтью других стран и ее последующей продажей на международном рынке. К сожалению, механизм контроля за тем, как конкретно выполняются санкционные ограничения, пока не отработан». Политолог также отметил, что хотя западные партнеры не приняли предложение Украины ввести потолок цен на российскую нефть в размере порядка 30 долларов за баррель, рынок сам среагировал на сложившуюся ситуацию, после чего цена на нефть поползла вниз. «Другая проблема связана с введением санкций против российского объединения «Росатом», являющегося преступной структурой и соучастником оккупации Запорожской АЭС, - говорит он. - «Росатом» присоединил Запорожскую АЭС и ввел в систему управления ею собственный менеджмент. С этим надо что-то делать!..» Левусь отмечает, что с этого месяца европейцы прекратили импорт российского дизеля, и эта мера ощутимо ударит по доходам РФ. Однако санкции, по его словам, будут максимально эффективными только в том случае, когда в отношении нарушителей будет отработан механизм применения вторичных санкций. Политолог уверен, что в Кремле эффект от санкций почувствуют примерно через полгода, когда рынки Китая и Индия не дадут России той прибыли, которую она имела от реализации своих углеводородов в Европе.