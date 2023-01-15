В публикации отмечается, что испанские и иностранные следователи выясняют, кто в ноябре-декабре 2022 года отправил шесть бомб с письмами, которые были доставлены в официальную резиденцию премьер-министра Испании Педро Санчеса, посольства США и Украины, а также Министерство обороны страны. Единственным пострадавшим стал сотрудник украинского дипломатического представительства в Мадриде, который получил легкие ранения.

Западные спецслужбы связывают недавнюю рассылку писем с бомбами в Испании с российской ультраправой группировкой «Русское имперское движение» (РИД), действия которой могло направлять Главное управление разведки Министерства обороны России. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на свои источники.

«В последние недели следователи сосредоточили свое внимание на Русском имперском движении» — радикальной группировке, у которой есть члены и партнеры по всей Европе, а также учебные центры военного типа в Санкт-Петербурге», — заявили собеседники издания.

Американские власти считают рассылку посылок с бомбами в Испании террористической атакой, отмечается в публикации.

По данным источников газеты, движение имеет связи с российскими спецслужбами, а важные члены организации находились в Испании. По словам официальных лиц США, российские офицеры, руководившие этой кампанией, намеревались застигнуть врасплох европейские правительства и, возможно, проверяли марионеточные группы на случай, если Москва решит обострить конфликт.

По данным издания, важные члены РИД были в Испании, и полиция этой страны установила их связи с крайне правыми испанскими организациями. Журналисты New York Times утверждают, что «российские офицеры, стоящие за нападениями, работают в ГРУ».

Авторы отмечают, что им неизвестно, была ли отправка бомб санкционирована Кремлем. Один из собеседников New York Times назвал отправку посылок с бомбами «предупредительным выстрелом», то есть сигналом, что Москва готова использовать террористические организации для нападения на НАТО с тыла.

Вскоре после рассылки посылок с взрывными устройствами украинские дипломаты в Испании стали получать бандероли с глазами животных.