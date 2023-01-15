Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:55

Западные ограничения на поставки российских энергоресурсов и, в частности, введение ценового потолка на доставляемые морем сырую нефть и нефтепродукты уже приносят свои плоды. Почти все страны Евросоюза, кроме Венгрии, планируют до конца текущего года вообще отказаться от российских энергоносителей, о чем уже открыто говорят в Брюсселе.

После того, как Россия начала в Украине так называемую «спецоперацию», которая может перерасти в мировую войну, страны Запада последовательно ввели против нее несколько пакетов экономических санкций. Так, многие государства объявили о заморозке госактивов Кремля, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей, плотно взялись за недвижимость близких к власти олигархов… Как и следовало ожидать, эти меры хоть и нанесли по экономике России достаточно серьезный удар, но рикошетом отразились и на странах Запада, спровоцировав топливный кризис и ощутимый рост цен на продукты питания. Масштабы экономического кризиса, поразившего Запад, оказались серьезными. Причем настолько, что президент РФ Владимир Путин несколько раз не без злорадства отмечал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы всегда были конкурентным преимуществом Европы, что даже частичный отказ от них негативно сказался на состоянии экономике и кошельках граждан Старого Света, а Соединенные Штаты, продавливающие полный отказ Брюсселя от российского газа и других энергоресурсов, ведут на самом деле Европу к деиндустриализации. Впрочем, как и ожидалось, богатый и гибкий Запад вышел из этого противостояния победителем. Хотя сама цена этой победы вызывает ряд принципиальных вопросов не только в Москве, но даже в США, которые, как известно, являются главными инициаторами всех экономических ограничений России.

Эта мысль достаточно четко прозвучала в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, которая, выступая на днях в столице Дакаре, отметила, что введение странами G7 ценового потолка на экспортную российскую сырую нефть и нефтепродукты, доставляемые морем, позволит семнадцати государствам Африки, являющихся основными импортерами нефти на «Черном континенте», сократить свои расходы на 6 миллиардов долларов в год. При этом Йеллен отметила, что развивающиеся рынки сэкономят на ценовом потолке еще больше, если будут использовать его для переговоров с Россией о более ощутимых скидках, а также призвала другие страны последовать ее рекомендации. Как известно, государства G7, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря прошлого года потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий. А с 5 февраля 2023 года должны вступить в силу предельные цены на нефтепродукты. В то же время, ни одна из стран Африки пока официально не признала введенного ценового потолка на российскую нефть. Хотя некоторые частные компании, импортирующие в Африку сырую нефть, пытаются в создавшихся условиях добиться выгодных для себя цен. Однако стоило только Джанет Йеллен перейти на тему ценовых ограничений на российские нефтепродукты, как оптимизм в голосе министра заметно поубавился. Йеллен призналась, что установить предельные цены на российские нефтепродукты довольно сложно, хотя причину этого толком не раскрыла.

«Антироссийская коалиция решает задачу введения предельных цен для российских нефтепродуктов, чтобы обеспечить непрерывный поток дешевого российского дизельного топлива, - отметила она. – В то же время, из-за сложностей глобального рынка есть вероятность того, что все пойдет не по плану…» Большинство западных аналитиков сочли признание американского министра финансов довольно странным. И в самом деле, стоило ли добиваться масштабных ограничений, изменивших всю палитру глобального нефтяного рынка, чтобы потом выражать сомнения по поводу эффективности уже принятых мер? Как известно, с 1 января в полном объеме заработало ограничение цены российской нефти на уровне 60 долларов. В результате, страховым, финансовым и логистическим компаниям стран антироссийской коалиции в сделках по более высокой цене участвовать запрещено.