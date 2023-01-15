Запад почесал затылок: Россия – это плохо, но российские нефтепродукты - хорошо наш комментарий

Эльнур Мамедов, отдел экономики

Западные ограничения на поставки российских энергоресурсов и, в частности, введение ценового потолка на доставляемые морем сырую нефть и нефтепродукты уже приносят свои плоды. Почти все страны Евросоюза, кроме Венгрии, планируют до конца текущего года вообще отказаться от российских энергоносителей, о чем уже открыто говорят в Брюсселе.

Европа торжествует и отказывается от сырой российской нефти

После того, как Россия начала в Украине так называемую «спецоперацию», которая может перерасти в мировую войну, страны Запада последовательно ввели против нее несколько пакетов экономических санкций. Так, многие государства объявили о заморозке госактивов Кремля, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей, плотно взялись за недвижимость близких к власти олигархов…

Как и следовало ожидать, эти меры хоть и нанесли по экономике России достаточно серьезный удар, но рикошетом отразились и на странах Запада, спровоцировав топливный кризис и ощутимый рост цен на продукты питания.

Масштабы экономического кризиса, поразившего Запад, оказались серьезными. Причем настолько, что президент РФ Владимир Путин несколько раз не без злорадства отмечал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы всегда были конкурентным преимуществом Европы, что даже частичный отказ от них негативно сказался на состоянии экономике и кошельках граждан Старого Света, а Соединенные Штаты, продавливающие полный отказ Брюсселя от российского газа и других энергоресурсов, ведут на самом деле Европу к деиндустриализации.

Впрочем, как и ожидалось, богатый и гибкий Запад вышел из этого противостояния победителем. Хотя сама цена этой победы вызывает ряд принципиальных вопросов не только в Москве, но даже в США, которые, как известно, являются главными инициаторами всех экономических ограничений России.

Путин усомнился в цене победы Брюсселя

Эта мысль достаточно четко прозвучала в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, которая, выступая на днях в столице Дакаре, отметила, что введение странами G7 ценового потолка на экспортную российскую сырую нефть и нефтепродукты, доставляемые морем, позволит семнадцати государствам Африки, являющихся основными импортерами нефти на «Черном континенте», сократить свои расходы на 6 миллиардов долларов в год.

При этом Йеллен отметила, что развивающиеся рынки сэкономят на ценовом потолке еще больше, если будут использовать его для переговоров с Россией о более ощутимых скидках, а также призвала другие страны последовать ее рекомендации.

Как известно, государства G7, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря прошлого года потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий. А с 5 февраля 2023 года должны вступить в силу предельные цены на нефтепродукты.

В то же время, ни одна из стран Африки пока официально не признала введенного ценового потолка на российскую нефть. Хотя некоторые частные компании, импортирующие в Африку сырую нефть, пытаются в создавшихся условиях добиться выгодных для себя цен.

Однако стоило только Джанет Йеллен перейти на тему ценовых ограничений на российские нефтепродукты, как оптимизм в голосе министра заметно поубавился. Йеллен призналась, что установить предельные цены на российские нефтепродукты довольно сложно, хотя причину этого толком не раскрыла.

Оптимистические нотки в голосе Йеллен поубавились

«Антироссийская коалиция решает задачу введения предельных цен для российских нефтепродуктов, чтобы обеспечить непрерывный поток дешевого российского дизельного топлива, - отметила она. – В то же время, из-за сложностей глобального рынка есть вероятность того, что все пойдет не по плану…»

Большинство западных аналитиков сочли признание американского министра финансов довольно странным. И в самом деле, стоило ли добиваться масштабных ограничений, изменивших всю палитру глобального нефтяного рынка, чтобы потом выражать сомнения по поводу эффективности уже принятых мер?

Как известно, с 1 января в полном объеме заработало ограничение цены российской нефти на уровне 60 долларов. В результате, страховым, финансовым и логистическим компаниям стран антироссийской коалиции в сделках по более высокой цене участвовать запрещено.

Запад за Украину. А как прожить без российского топлива?

Тем не менее, по оценкам западных СМИ, введенные ограничения не сократили российский экспорт. Мало того, с начала года поставки российской нефти морским путем рекордно возросли. Ее основными покупателями стали Китай, Индия и Турция. Тогда, как европейские потребители увеличили закупки нефти из Саудовской Аравии.

Но если с морскими маршрутами и введением потолка цен на российскую нефть европейцы кое-как разобрались, то с дизельным топливом ситуация, похоже, заходит в тупик. Дело в том, что 60 процентов потребностей Евросоюза в дизельном топливе покрывает именно Россия. И компенсировать эту зависимость пока очень сложно. А тут еще Вашингтон вдруг выступил против дальнейшего снижения потолка цен на нефть из РФ – новость, воспринята в Евросоюзе с плохо скрываемым недоумением, поскольку еще в декабре прошлого года руководство ЕС официально заявило журналистам, что будет пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца. Причем, процедура пересмотра должна была проходить синхронно и внутри ЕС, и среди партнеров по G7.

Тогда же отмечалось, что к первому пересмотру цен на сырую нефть Брюссель приступит в середине января 2023 года.

Но январь уже подходит к концу, 5 февраля должны вступить в силу ограничения цен на российские нефтепродукты, а официальный Брюссель пока отмалчивается.

В таких случаях в кругах профессиональных бухгалтеров говорят, что дебет не сходится с кредитом.