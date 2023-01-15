Эрдоган обсудит с Кабмином вступление Швеции в НАТО
Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит антитурецкие акции в Стокгольме и процесс вступления Швеции в НАТО с Кабинетом Министров.
Как сообщает издание, на встрече с Кабинетом Министров будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты против Турции.
«Помимо прочего, будет рассмотрен вопрос о напряженности в отношениях между Швецией и Турцией после того, как представители Стокгольма закрыли глаза на провокации, а также вопрос, касающийся вступления Швеции в НАТО», - отметила газета.