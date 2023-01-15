Бывший гендиректор «Роскосмоса», лидер группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что к устроенному на него покушению в декабре прошлого года могли быть причастны западные спецслужбы.

«Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно, там еще и западные спецслужбы помогали», - заявил Рогозин.