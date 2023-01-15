Бердымухамедов подписал закон о неприкосновенности Бердымухамедова
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон, согласно которому национальный лидер туркменского народа и члены его семьи обладают правом неприкосновенности, оно также относится к его собственности и имуществу, находящемуся у членов семьи.
21 января состоялось совместное заседание парламента - Милли Генгеша Туркменистана, на котором было принято решение о закреплении статуса национального лидера за экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.
Он возглавил созданный высший представительный орган народной власти - Халк Маслахаты (Народный совет). Статья 5-я нового закона констатирует, что «Национальный Лидер туркменского народа является постоянным членом Халк Маслахаты Туркменистана».
Закон также предусматривает обеспечение госзащиты национальному лидеру и членам его семьи, обеспечение государством условий для осуществления деятельности, защиту его прав и свобод, жизни, чести и достоинства. Также оказание служебных, жилищных, социальных, транспортных, коммуникационных, медицинских, санаторных и других услуг национальному лидеру туркменского народа, а также материальное обеспечение осуществляются уполномоченными госорганами.
Препятствование законной деятельности национального лидера, его унижение, действия против его чести и достоинства влекут за собой ответственность.
Финансирование расходов, предусмотренных данным законом, осуществляется за счет средств госбюджета Туркменистана.
Национальный лидер имеет право обращаться к народу Туркменистана по важным вопросам государственного устройства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, программ социально-экономического развития, выступать с инициативой, обязательной к рассмотрению государственными органами, а также должностными лицами.