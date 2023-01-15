Бердымухамедов подписал закон о неприкосновенности Бердымухамедова

21 января состоялось совместное заседание парламента - Милли Генгеша Туркменистана, на котором было принято решение о закреплении статуса национального лидера за экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон, согласно которому национальный лидер туркменского народа и члены его семьи обладают правом неприкосновенности, оно также относится к его собственности и имуществу, находящемуся у членов семьи.

Закон также предусматривает обеспечение госзащиты национальному лидеру и членам его семьи, обеспечение государством условий для осуществления деятельности, защиту его прав и свобод, жизни, чести и достоинства. Также оказание служебных, жилищных, социальных, транспортных, коммуникационных, медицинских, санаторных и других услуг национальному лидеру туркменского народа, а также материальное обеспечение осуществляются уполномоченными госорганами.

Препятствование законной деятельности национального лидера, его унижение, действия против его чести и достоинства влекут за собой ответственность.

Финансирование расходов, предусмотренных данным законом, осуществляется за счет средств госбюджета Туркменистана.

Национальный лидер имеет право обращаться к народу Туркменистана по важным вопросам государственного устройства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, программ социально-экономического развития, выступать с инициативой, обязательной к рассмотрению государственными органами, а также должностными лицами.