Москва пригрозила Киеву
Поставки западных стран военной техники Украине будут перемолоты Вооруженными силами России.
Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Противники России продолжают повышать ставки, но как абсолютно твердо, уверенно заявлялось с нашей стороны не один раз: цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников, будет буквально перемолота», - сказал замглавы МИД.