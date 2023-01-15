Оппозиция в Турции о возможности создания парламентской системы
Турецкая оппозиция откажется от планов преобразования президентской формы правления в республике в парламентскую, если потерпит поражение на предстоящих в мае президентских и парламентских выборах.
Об этом сообщила лидер Хорошей партии Мераль Акшенер в интервью газете Sözcü. Акшенер представляет «Альянс нации», в который входят 6 оппозиционных партий.
«Прежде всего, я рассчитываю на победу на выборах. Если мы ее не добьемся, то больше не будем говорить о парламентской системе. С выборами в стране продолжит действовать президентская форма правления», - сказала она.
По словам Акшенер, на встрече лидеров партий 26 января планируется обсудить вопрос выдвижения кандидата от оппозиции на президентских выборах. Ему предстоит составить конкуренцию действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который является единым кандидатом от «Альянса народа», куда входят правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения.
Акшенер также сообщила, что 30 января оппозиция планирует огласить программу правительства, которое она намерена сформировать при победе на парламентских выборах.
«После того, как станет известен наш кандидат в президенты, мы подпишем программу правительства, под которой будет стоять и его подпись, и двинемся в путь», - сказала оппозиционный политик.