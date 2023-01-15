Оппозиция в Турции о возможности создания парламентской системы

Турецкая оппозиция откажется от планов преобразования президентской формы правления в республике в парламентскую, если потерпит поражение на предстоящих в мае президентских и парламентских выборах.

Об этом сообщила лидер Хорошей партии Мераль Акшенер в интервью газете Sözcü. Акшенер представляет «Альянс нации», в который входят 6 оппозиционных партий.

«Прежде всего, я рассчитываю на победу на выборах. Если мы ее не добьемся, то больше не будем говорить о парламентской системе. С выборами в стране продолжит действовать президентская форма правления», - сказала она.